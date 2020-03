Spettacoli, uffici, palestre: Salvemini spiega le norme ai tempi del covid-19

I chiarimenti alla luce del decreto approvato dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Chiarimenti per i cittadini che hanno dubbi, in particolare in tema di manifestazioni, eventi, attività sociali. È stato il sindaco Carlo Salvemini a spiegare con un post, sul suo profilo social, la gestione dell’emergenza sanitaria alla luce del decreto approvato dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

“Fino al 3 aprile la nostra vita sociale (e di riflesso anche quella economica) - spiega Salvemini- subirà delle restrizioni che vanno nel comune interesse del contenimento della diffusione del Coronavirus. collaboriamo tutti perché queste misure possano essere realmente efficaci.

1.“possiamo svolgere nella sala del mio bar/libreria/pub il piccolo evento di intrattenimento in programma per il giorno X?”

NO, perché questo tipo di manifestazioni seppur non espressamente vietate sono sospese salvo che chi organizza non riesca a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il controllo del rispetto della norma è demandato alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale (che possono punire chi contravviene ai sensi dell’art.650 C.P.).

il consiglio che mi sento di rivolgere da sindaco agli organizzatori è quindi di rimandare ogni manifestazione in luogo chiuso che preveda anche piccoli assembramenti.

2. “le attività di palestre, piscine, centri sportivi e simili si interromperanno?”

NO, a patto che sia possibile per i gestori garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

3. “gli uffici comunali che forniscono servizi all'utenza resteranno aperti?”

SÌ, negli uffici pubblici nei quali è previsto il ricevimento di pubblico gli accessi saranno però contingentati dal personale, in modo da evitare le file e l'affollamento delle sale d'attesa.

4. “la stagione teatrale del Comune proseguirà regolarmente?”

NO, perché il Teatro Pubblico Pugliese ha annullato fino al 3 aprile prossimo gli spettacoli teatrali in programma.

5. “i bus SGM continueranno a funzionare regolarmente in città?”