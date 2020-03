Coronavirus, Imam di Lecce sospende preghiera in moschea: il video

Coronavirus, la comunità islamica cittadina sospende la preghiera in moschea. Questo il comunicato ufficiale: “Consapevoli dell’importanza della tutela della salute pubblica e della responsabilità di tutti noi nell’affrontare la diffusione dell’epidemia del coronavirus, la comunità islamica, in ottemperanza al decreto ministeriale del 4 marzo 2020, sospende la preghiera congregazionale del venerdì, presso la sua moschea di via Livio Tempesata, fino ad una futura comunicazione”.

Un video in lingua italiano e un altro in arabo, sono stati diffusi tra i membri della comunità Salentina.