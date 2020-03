Intercettato pacco con quattro chili di marijuana, nei guai un uomo di Porto Cesareo

Il pacco è stato "fiutato" dai cani antidroga della Guardia di Finanza di Aversa nel magazzino di un corriere espresso.

Un carico di quattro chili di marijuana proveniente da Porto Cesareo è stato intercettato e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Aversa in un magazzino nella provincia di Caserta. Il pacco aveva come mittente un salentino- ora indagato – ed era indirizzato ad un'inesistente azienda agricola della provincia di Napoli. A scovare il carico di droga sono stati i cani del nucleo specializzato delle Fiamme Gialle impegnati in un'operazione di controllo dei magazzini di corrieri espresso. Il metodo utilizzato è stato già sperimentato in altri casi: il mittente, nel tentativo di aggirare i controlli della polizia su strada, spedisce la sostanza tramite regolare vettore commerciale a un indirizzo diverso da quello del reale destinatario, di solito riconducibile a una società inesistente o a un soggetto inconsapevole, poi il pacco viene recuperato al momento della consegna.