I fatti contestati risalgono al 2012.

Deve espiare cinque anni di reclusione per violenza privata, lesioni e atti persecutori commessi nel 2012: finisce in manette Antonio Belardo Pagano, 58enne di Merine di Lizzanello. Ad arrestare l'uomo sono stati i carabinieri della stazione di Surbo in esecuzione ordine carcerazione, emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Lecce. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Lecce.