Scoperti con dosi di cocaina, due arresti a Lecce e Poggiardo

Doppio arresto da parte dei carabinieri

Trovata in casa con 25 grammi di cocaina, 22 grammi di sostanza da taglio e 50 euro in contanti: finisce ai domiciliari Michela Leopizzi, 39enne di Lecce. Il provvedimento eseguito oggi è scattato dall’arresto avvenuto il 15 febbraio scorso a seguito di una perquisizione personale e domiciliare eseguita dai carabinieri della sezione radiomobile di Lecce.