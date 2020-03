Abbandonati in una scatola, cinque gattini cercano una casa

I cuccioli erano chiusi in una scatola in via Marinosci.

Cinque gattini abbandonati sono stati soccorsi ieri sera in via Marinosci a Lecce. I cuccioli erano in una scatola chiusa, senza aria, con il rischio di morire soffocati e di stenti.

Grazie all'intervento della Polizia Locale, di un operatore di Guardia dell'Ambiente e grazie alla disponibilità della Clinica Veterinaria Lupiae, ora sono al sicuro e cercano una nuova casa e dei padroni amorevoli.



Per avere notizie e adottarli contattare la pagina Fb di Guardia dell'Ambiente