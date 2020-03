Niente scambio della pace e Comunione nelle mani: misure anti-Coronavirus anche in chiesa

Ieri il decreto episcopale firmato dall'arcivescovo Michele Seccia. "Invito tutti alla preghiera e a sostenere con sapienza evangelica le persone più fragili, in particolar modo quelle che si lasciano più facilmente condizionare dalla paura".



Niente scambio della pace, Comunione Eucaristica sulla mano e catechesi sospesa fino al 15 marzo. Le disposizioni per limitare la diffusione del Coronavirus investono anche gli ambienti liturgico-pastorali. Ieri L'arcivescovo metropolita Michele Seccia ha firmato un decreto episcopale con disposizioni in materia di prevenzione.

"In seguito alle indicazioni diffuse in data odierna dal Governo e in proficuo spirito di collaborazione con le Istituzioni pubbliche locali - ha scritto il Vescovo - mentre invito tutti alla preghiera per i fratelli e le sorelle colpiti dal contagio del Coronavirus COVID-19, raccomando in modo speciale ai Parroci e a tutti i Sacerdoti e ai Diaconi di questa Arcidiocesi di sostenere con sapienza evangelica le persone più fragili, in particolar modo quelle che si lasciano più facilmente condizionare dalla paura. Pertanto dispongo

fino a nuova comunicazione, di seguire alcune semplici norme durante il tempo dell'emergenza:

- svuotare le acquasantiere;

- evitare il segno della pace durante la S. Messa;

- distribuire la Comunione Eucaristica sulla mano (secondo le norme liturgiche vigenti) evitando anche la Comunione sotto le due specie;

- invitare i fedeli a non esprimere le consuete forme di augurio o di cordoglio al termine delle liturgie;

- rispettare durante le Celebrazioni la distanza di sicurezza come consigliato dall'Autorità Sanitaria.