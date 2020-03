Ruba un'auto e scappa a tutta velocità ma il mezzo si ribalta: arrestato

Ruba un'auto in strada e nella fuga si schianta contro altri quattro mezzi finendo per ribaltarsi. E' accaduto ieri sera a Racale e il maldestro ladro è stato individuato e fermato dai carabinieri. Il tutto è accaduto in via Monte Santo, in pieno centro urbano: l'uomo, dopo essersi impossessato di una Mercedes di proprietà di un professionista del posto si è allontanato a tutta velocità finendo per urtare altre auto e, una volta ribaltata l'auto, ha provato la fuga a piedi tra la folla che nel frattempo si era ritrovata in strada attratta dai rumori. Una corsa durata poco.