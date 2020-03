Francesco Gabbani incontra i fan: appuntamento alla Feltrinelli

Appuntamento questo pomeriggio presso la libreria di via Templari.



Francesco Gabbani firma le copie del suo album " Viceversa". Appuntamento questo pomeriggio a partire dalle 17 presso la libreria Feltrinelli di via templari a Lecce. C ondizione per poter potere accedere al firmacopie è l'acquisto del cd presso la libreria Feltrinelli di via Templari 9 e ritirare il pass* che dà accesso ESCLUSIVO al firmacopie (un pass per ogni cd acquistato fino ad esaurimento scorte),



Digipack CD Edition. A distanza di tre anni da Magellano (BMG), Francesco Gabbani torna con un nuovo album "Viceversa" che uscirà il 14 febbraio per BMG. Il nuovo album prende il titolo dal brano che il cantautore porterà sul palco dell'Ariston dove tornerà in gara per la terza volta dopo aver vinto nel 2016 con "Amen" nella sezione nuove proposte e nel 2017 con "Occidentali’s Karma". Un brano che suggerisce il vero senso dell'amore universale ossia la condivisione e la reciprocità. Filo conduttore del nuovo lavoro è il rapporto tra individualità e collettività: ogni brano suggerisce un punto di vista diverso nel cercare di interpretare la complessa relazione tra "te stesso" e "gli altri", tra la personalità singola e il sistema sociale.