Coronavirus, il numero dei contagiati in Puglia sale a 14

Coronavirus, sono 14 i contagiati accertati in Puglia: gli ultimi 4 sono contatti stretti del caso deceduto nella provincia di Foggia, dopo quello, già precedentemente annunciato, ricoverato a San Giovanni Rotondo.

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Ad oggi in Puglia ci sono 14 soggetti affetti da Covid 19 – coronavirus, di cui 5 ospedalizzati.