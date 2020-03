Lutto a Lecce, dove è morto all’età di 74 anni Tonio Piceci, chef salentino.

Si è spento all’età di 74 anni Tonio Piceci, icona della cucina salentina e giornalista. L’uomo sarebbe stato stroncato da un infarto ed è stato ritrovato nella sua abitazione, dove viveva da solo e per la preoccupazione di alcuni familiari ed amici che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Negli ultimi anni si era ritirato dalla sua attività di ristorazione, per dedicarsi alla scrittura con "Salento in bocca".