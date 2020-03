Rapinò stazione di servizio a maggio, in manette 58enne

In quell'occasione si fece consegnare 900 euro sotto la minaccia di un'arma.



Nella mattinata odierna i carabinieri della stazione di Trepuzzi hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. Giovanni Gallo nei confronti di Angelo Perrone di 58 anni.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative in ordine alla rapina commessa il 22 maggio 2019 ai danni di un'area di servizio di servizio sulla s.s. 613 in territorio di Trepuzzi. In quell'occasione Perrone, minacciando un dipendente con un' arma, si fece consegnare circa 900 euro prima di dileguarsi a bordo di un'auto rubata.