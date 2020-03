Estorsione, rapina e furti: due arresti

Doppia operazione dei carabinieri a Casarano e Sannicola.



Estorsione, rapina e furto aggravato: sono due i malviventi finiti in manette in una doppia operazione dei carabinieri.



A Casarano gli agenti hanno arrestato Marino Altomare, 48enne, in esecuzione dell'ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di sorveglianza di Lecce. L'uomo si era reso responsabile dei reati di estorsione, rapina e furto aggravato, commessi a Casarano e Racale tra il 4 ed il 17 ottobre 2015. L'arrestata, espletate le formalità di rito, è stata accompagnata presso la propria abitazione di residenza in regime di detenzione domiciliari, dove dovrà espiare la pena residua di 3 anni e 6 mesi di reclusione.



A Sannicola Antonio Stamerra, 58enne, è finito ai domiciliari. L'uomo deve rispondere di diversi furti aggravati in concorso, consumati tra Sannicola, Squinzano e Trepuzzi tra maggio e giugno 2019.