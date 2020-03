Spacciava eroina sul posto di lavoro: 28enne in manette

Il giovane pusher è stato sorpreso in f lagrante sul posto di lavoro, un bar annesso a una stazione di servizio sulla strada provinciale Tuglie-Sannicola.



Spacciava eroina sul posto di lavoro: è finito nei guai Gabriele Pastore, 28enne. I carabinieri del Nor di Gallipoli hanno stretto le manette sai suoi polsi dopo averlo sorpreso in possesso di 10 grammi di stupefacente già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, una forbice e materiale vario per confezionarla. Il giovane puher è stato sorpreso in flagrante sul posto di lavoro, un bar annesso a una stazione di servizio sulla strada provinciale Tuglie-Sannicola. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto sequestro mentre l'arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.