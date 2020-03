Coronavirus, Emiliano: "Non portate i figli a scuola"

“Invito tutte le famiglie pugliesi a non mandare i proprio figli a scuola” Lo ha dichiarato questa mattina durante una conferenza stampa il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano convocata per illustrare i dettagli della nuova ordinanza regionale.

“Le assenze degli alunni sono giustificate dalla massima autorità sanitaria regionale: il presidente della Regione – ha aggiunto – “e non potranno essere eventualmente conteggiate in sede di scrutinio”. “Sulla scorta di quanto deciso dal Governo nazionale che si è opposto al provvedimento emanato dalla Regione Marche, non possiamo emanare un'ordinanza di chiusura delle scuole perciò abbiamo deciso di procedere in questo modo: sancendo il diritto di tutelarsi di famiglie e studenti in questa situazione di emergenza.

Il provvedimento annunciato ieri sera dallo stesso Emiliano ha creato molta confusione negli ambienti scolastici ma il presidente afferma che, al contrario, con l'ordinanza si vogliono evitare iniziative autonome che creerebbero disparità e anche tutelare tutto il personale scolastico. Per non rallentare troppo il programma le scuole possono organizzare lezioni a distanza.

Anche per i lavoratori la Regione ha previsto delle misure per agevolare le aziende ad attrezzarsi per il lavoro da casa.