Colpo da 12mila euro in un bar di Surbo: in 3 finiscono nei guai

Custodia cautelare in carcere e obbligo di dimora per i tre responsabili del colpo in una caffetteria di Surbo il 23 febbraio 2019.



Una rapina da 12mila euro: a distanza di un anno sono stati fermati i tre malviventi che il 23 febbraio 2019 avevano perpetrato il colpo in una caffetteria di Surbo. A finire nei guai Gianluca Negro, alias "Puntina, 35enne per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Misure più lievi per i complici, C.L.G., 26enne, e C.M:, 39enne, per i quali è stato stabilito l'obbligo di dimora.

Le indagini svolte dai carabinieri di Surbo e coordinate dal P.M. Francesca Miglietta, hanno consentito di identificare i tre soggetti: al momento della rapina era pèresente anche il titolare del bar, costretto con le minacce dai malviventi a rinchiudersi in bagno mentre gli stessi, dopo aver disattivato il dvr dell’impianto di video sorveglianza, portavano via tre slot machine per un valore di oltre 12mila euro.