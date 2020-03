Rapina centro scommesse e fugge: rintracciato e arrestato in poche ore

Il rapinatore solitario è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e bloccato poco dopo dai carabinieri.



Rapina un centro scommesse ma viene immortalato dalle telecamere di sicurezza e arrestato in poche ore. E' accaduto ieri a Veglie e in manette è finito Raffaele Patera, 48enne del posto.

L'uomo, nel primo pomeriggio di ieri ha preso di mira il Punto Snai: armato di pistola e mascherato con uno scaldacollo so fa consegnare 300 euro e riesce a fuggire a bordo di una bicicletta.

I carabinieri della Stazione di Veglie accorsi sul posto hanno acquisito i filmati di tutte le telecamere del centro scommesse e hanno vagliato ogni fotogramma per identificare il rapinatore. La velocità dell’azione e il mezzo utilizzato non lasciano dubbi sul fatto che si tratti di un cittadino di Veglie.