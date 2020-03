Lancio del telefonino: il Campionato nazionale arriva a Gallipoli

Appuntamento all'Ecoresort "Le Sirene il 21 e 22 marzo.



Il Campionato nazionale di "Lancio del telefonino" sbarca a Gallipoli: La prima tappa dell'undicesima edizione si disputerà all'Ecoresort "Le Sirene" il 21 e 22 marzo prossimi. Questa particolare competizione, seppur semplice nella sua logica, ha come prova il lancio di un telefonino/smarthphone alla distanza massima su un campo a forma di un cono, lungo circa 60 metri e largo tra i 12 ai 28 metri. I telefonini, forniti dall’organizzazione dell’evento, saranno tutti uguali del peso non superiore a 70 grammi. Il lancio può essere effettuato con qualsiasi tecnica, ma solo con le braccia.

Quest'edizione avrà come obiettivo principale la sensibilizzazione ad un uso corretto del cellulare alla guida: l'utilizzo del telefonino mentre si è in auto è una delle principali cause di incidenti. Per questo gli organizzatori del campionato invitano tutti gli automobilisti a ricorrere ad auricolari e strumenti alternativi per limitare le distrazioni.



Per tutti i partecipanti un bellissimo gadget offerto dalla ditta Celly, leader per accessori di telefonia, e tanti premi per i vincitori.

L'evento è gratuito. Per info 0833202536, mail info@lanciodeltelefonino.com