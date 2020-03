Ospedale di Galatina, Croce Rossa monta tenda "prefiltraggio" per evitare contagi

La streuttura è stata allestita nella serata di ieri ai piedi dell'ingresso dell'ospedale.

Su richiesta della Direzione Generale della ASL di Lecce e del direttore sanitario dell'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, il Dott. Giuseppe De Maria, nella serata di ieri la Croce Rossa ha allestito una zona prefiltraggio per il trattamento di eventuali casi sospetti di coronavirus. Si tratta di una tenda da emergenza di grandi dimensioni posizionata vicino all'ingresso dell'ospedale.

Una misura presa, spiega la Croce Rossa, “in via prettamente preventiva e precauzionale onde evitare eventuali contaminazioni e garantire l'operatività dell'Unità di Pronto Soccorso per le altre emergenze”.