Tempo ancora variabile, nuovo peggioramento nel weekend

Nuvolosità irregolare, con rischio di locali scrosci di pioggia, più probabili nelle ore pomeridiane e poi dalla tarda sera. Temperature in lieve incremento. Vento debole al primo mattino, ma col passare delle ore rinforzerà da Nord. Mari quasi calmi o al più poco mossi.



Una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia nel corso del fine settimana, riportando avverse condizioni meteorologiche su gran parte del Paese. Le zone più esposte saranno ancora una volta quelle centrali e soprattutto tirreniche, ma anche il Salento risentirà di un generale guasto.



Il TEMPO tenderà, quindi, a peggiorare per nuvole a tratti dense che daranno luogo a dellke piogge più probabili sabato e domenica.



Il VENTO soffierà tra S e SW, risultando moderato o sostenuto.