Primo morto con Covid-19 in Puglia. I contagiati salgono a nove

Morto un 75enne della provincia di Foggia. L'ultimo contagiato è un 47enne di Trani.



Un uomo della provincia di Foggia positivo all'esame del coronavirus è deceduto oggi. Si tratta di un 75enne che, secondo quanto riferito dal Dipartimento Politiche della Salute regionale, soffriva già di importanti patologie di base. Sarà lo stesso Dipartimento a stabilire se il decesso dell'uomo è stato causato direttamente dal virus o da altri motivi. Bisognerà per questo attendere le analisi dei campioni clinici e degli esami autoptici. Intanto, per motivi precauzionali, la Asl di Foggia ha isolato tutti i contatti stretti del 75enne.



Sul fronte dei contagi, i casi accertati presenti sul territorio pugliese al momento salgono a nove. L'ultimo paziente risultato positivo è un 47enne di Trani che era da poco tornato dalla Lombardia e Veneto. Anche in questo caso la Asl di riferimento sta isolando i contatti stretti del contagiato.