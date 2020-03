Interdittiva antimafia sospesa, la Cassazione “salva” la Gial Plast

Accolte le tesi degli avvocati Pietro e Luigi Quinto, Giuseppe e Michele Bonsegna, favorevoli all’azienda.

Non ci può essere impugnazione del provvedimento di interdittiva antimafia, come proposta dalla Prefettura di Lecce. Il caso è quello della Gial Plast, ammessa invece, dallo scorso luglio, al controllo giudiziario.

La sentenza è stata emessa a fine febbraio dalla Corte di Cassazione e condivide le tesi difensive degli avvocati Pietro e Luigi Quinto, Giuseppe e Michele Bonsegna, secondo cui la Prefettura non ha interesse e legittimazione a contestare l’ammissione al controllo giudiziario dell’impresa colpita da interdittiva. Il motivo risiede nell’obiettivo dell’istituto del controllo giudiziario, che si propone di promuovere il recupero delle imprese sospettate di permeabilità alle organizzazioni criminali, nell’ottica di bilanciare in maniera equilibrata gli interessi pubblici e privati che si contrappongono.

Gli ermellini hanno osservato come “gli interessi pubblici sono espressamente ed unicamente affidati dal legislatore alla cura del procuratore distrettuale competente”, sicché solo quest’ultimo può contestare, peraltro in grado di appello e non con ricorso in Cassazione, la decisione del Tribunale che ammette l’impresa al controllo giudiziario. Nel caso della Gial Past, la Procura Distrettuale Antimafia aveva espresso parere favorevole alla concessione della misura, mentre ad opporsi, già in occasione della fase innanzi al Tribunale di Lecce, era stata la sola Prefettura attraverso l’Avvocatura dello Stato.

Per la Suprema Corte, la misura del controllo giudiziario non si pone in contrasto con la interdittiva emessa dalla Prefettura ma rappresenta uno strumento finalizzato “al recupero della realtà aziendale, alla libera concorrenza, a seguito di un percorso emendativo”, sempreché il giudice ravvisi il requisito dell’occasionalità nei tentativi di infiltrazione mafiosa, “non è dato intravedere alcun ragionevole interesse dell’amministrazione alla critica del provvedimento di ammissione”.