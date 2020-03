Il Tempio delle Fole con “Antigone” in scena a Gallipoli

Appuntamento giovedì 5 marzo 2020 ore 21 a Gallipoli, Galleria Dei Due Mari, ai piedi del castello angioino.

La Galleria Dei Due Mari, ai piedi del castello angioino di Gallipoli (Le), si prepara ad accogliere il dramma antico, facendosi teatro per ANTIGONE. A riportare in scena la tragedia di SOFOCLE è la macchina teatrale di POIEOFOLA’ - Costruzioni Teatrali, con una produzione ricercata e anticonvenzionale ma assolutamente attenta al classicismo, con l’inserimento di ritmi e versi in lingua originale. Il regista Roberto Treglia propone una chiave di lettura inconsueta e un allestimento “visionario”.

Andrà in scena giovedì 5 marzo alle ore 21.00 (ticket 12 euro, ridotto studenti 10 euro, botteghino fino ad esaurimento posti, info e prenotazioni 329.6373342).

Trama ANTIGONE: I figli di Edipo, Eteocle e Polinice, sconsiderati, violenti, maledetti nel sangue, hanno condiviso la morte per mano propria. Tebe non ha un regnante, è nuovamente preda del disordine. Creonte, cognato di Edipo, ha il diritto di ascendere al trono. Ha le idee chiare: obbedienza. Alla legge non alla pietà. Ma chi più di una donna sola, torturata dalla circostanza, può cercare conforto nella pietà a dispetto di ogni regola? L’orgoglio costa caro. L’equilibrio delle cose non può essere manomesso, perché se scivola la presa, si frantuma. E alle orrende conseguenze non c’è mai un limite.

I “costruttori di fole” perseguono con entusiasmo il loro progetto di sensibilizzazione all’arte della poesia e della letteratura attraverso il teatro rivolgendosi spesso ai giovani. ANTIGONE, infatti, è in scena in questi giorni, dal 10 febbraio al 7 marzo 2020, anche con una serie di spettacoli diurni (ore 9.30) riservati agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.

Sia quelli serali che i matinée sono speciali appuntamenti della rassegna di dramma antico e teatro di letteratura IL TEMPIO DELLE FOLE prodotta da POIEOFOLA’ che, dopo aver dato vita a “Baccanti” e “Medea" di Euripide la scorsa primavera, ha scelto ESCHILO come protagonista della nuova stagione 2020 in programma tra maggio e giugno prossimi, sempre tra le preziose architetture del Palazzo Baronale di Collepasso. Prenotazioni al numero 329 6373342. Tutti i dettagli sul sito www.poieofola.it