Lecce, il calendario per deblattizzazione e disinfestazione

Sull’intero territorio comunale saranno effettuati nei prossimi mesi diversi interventi di deblattizzazione e disinfestazione per i quali di seguito è comunicato il calendario.

Calendario per il servizio di deblattizzazione

13 Marzo 2020 - 10 Aprile 2020 - 08 Maggio 2020

In occasione degli interventi la Cittadinanza è invitata a non ostacolare, con le proprie autovetture, l'accesso alle griglie, grate e tombini stradali, onde facilitare la somministrazione dei prodotti. Si raccomanda la Cittadinanza ed in particolare gli Amministratori Condominiali, di effettuare nello stesso periodo gli interventi richiamati nell’Ordinanza Dirigenziale n° 589 del 29/04/2016.

Si precisa che tutti gli interventi saranno realizzati dopo le ore 23. In caso di avverse condizioni metereologiche gli interventi saranno rinviati ad altra data.

Calendario per il servizio antilarvale

14 Marzo 2020 - 27 Marzo 2020 - 11 Aprile 2020 - 09 Maggio 2020

Anche per questo intervento la cittadinanza è invitata a non ostacolare, con le proprie autovetture, l'accesso alle griglie, grate e tombini stradali, onde facilitare la somministrazione dei prodotti e ad eliminare le situazioni di richiamo e/o proliferazioni degli insetti, evitando il ristagno delle acque nei sottovasi o altri recipienti situati all’esterno delle abitazioni.

Anche in questo caso in condizione di avverse condizioni metereologiche gli interventi saranno rinviati ad altra data.