Dalla Prefettura stop al panico: "Scuole restino aperte". In quarantena 50 salentini

La decisione del prefetto Maria Teresa Cucinotta è quella di respingere la psicosi generale.

La parola d’ordine è “no panico”: e per mettere fine ad allarmismi generali, la Prefettura di Lecce, nel confronto odierno a Lecce della Commissione Sicurezza, ha deciso con le istituzioni pubbliche, scolastiche e sanitarie, di lasciare aperte le scuole della provincia, ritenendo che non ci sia motivo di chiudere i plessi, così come nel caso degli uffici pubblici.

Il prefetto Maria Teresa Cucinotta si schiera contro la psicosi diffusa nelle ultime ore, dopo il caso di Aradeo, e puntualizza che “non c’è necessità di creare panico”: “Le scuole resteranno aperte – ha precisato -, concediamo brevi chiusure solo per gli interventi di sanificazione”.