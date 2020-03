Dalle perquisizioni in casa spuntano cocaina e hashish, due arresti a Lecce e Aradeo

In manette sono finiti un 34enne e un 41enne.

Perquisizioni in casa ad Aradeo e Lecce, in due finiscono in manette per possesso di cocaina. Ad Aradeo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato e accompagnato in carcere il 34enne Mauro Melissano trovato in possesso di 30 involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di 13 grammi, un bilancino di precisione e alto materiale per confezionare le dosi.