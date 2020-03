Coronavirus, salgono a sette i casi in Puglia: contagiata anche la moglie del 29enne

Il giovane che lavora in Lombardia è rientrato in Puglia la scorsa settimana.



Salgono a sette i contagiati da coronavirus in Puglia. Secondo quanto riferito da Ansa che ha interpellato fonti sanitarie regionali, il Policlinico di Bari ha individuato la positività al virus anche della moglie del militare 29enne barese ricoverato da sabato scorso nel reparto malattie infettive. Il giovane, che lavora in Lombardia nell'aeroporto di Bergamo, è in isolamento domiciliare.