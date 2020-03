Perturbazione in transito sul Salento: rischio temporali e grandinate

Tornano le piogge, accompagnate da una rinfrescata generale. Da Ovest infatti affluisce aria più fredda e non si escludono comparse di grandine e temporali.



Perturbazione che raggiungerà velocemente anche le regioni meridionali italiane ioniche e attraverserà anche il Salento. Sono previste piogge, anche a carattere di rovescio in transito in mattinata e nel pomeriggio (non si esclude qualche isolato temporale e chicchi di grandine). Dal pomeriggio miglioramento con aperture del cielo a partire dai settori più settentrionali, ancora piogge anche moderate sul leccese. Temperature in calo per l’ingresso da Ovest di aria più fredda (max 11-15°, min 3-8°). Al mattino il vento soffierà in maniera moderata o sostenuta, dal pomeriggio avremo Ponente tra il debole e il moderato. Mari: molto mosso lo Ionio, poco mosso sotto costa l’Adriatico. Mosso al largo il canale d’Otranto.



Supermeteo