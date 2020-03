Covid-19: chiudono le scuole in cinque comuni salentini

L'attività di sanificazione dei plessi scolastici avverrà nei prossimi due giorni: martedì 3 e mercoledì 4 marzo. A Gallipoli e Nardò chiuse fino al 5.



A poche ore dal primo tampone positivo al coronavirus nella provincia di Lecce, i sindaci di alcuni comuni salentini hanno già annunciato delle misure di precauzione da attuare nei prossimi giorni. Le scuole pubbliche e private presenti sui territori di Aradeo, Galatone e Galatina rimarranno chiuse sia martedì che mercoledì per permettere la sanificazione dei plessi. Le comunicazioni da parte delle amministrazioni sono giunte in serata, dopo una consultazione tra i sindaci dei tre Comuni. Il primo caso conclamato di Covid-19 ha interessato, infatti, un uomo di Aradeo, che si trova ricoverato in isolamento nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Galatina. In queste stesse ore preannunciano lo stesso provvedimento anche altri due sindaci, quello di Nardò e Gallipoli, che resteranno chiuse fino a giorno 5.

Intanto per domani è stato convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura: una riunione utile ad organizzare il lavoro di controllo ed eventuale contenimento del contagio per le prossime settimane.