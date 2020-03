Torna a Lecce l’appuntamento con “DB Horror Night”

Sabato 7 marzo alle ore 23 presso il Cinema DB d'Essai di Lecce torna la DB Night. Nove cortometraggi, uno distribuito da Quasi Cinema e otto scelti dal catalogo dell’Apulia Horror International Film Festival, rassegna internazionale di cinema horror che a giugno tornerà con la seconda edizione.

Dopo la “DB Erotic Night” dello scorso 11 gennaio, è tutto pronto per la “DB Horror Night”, secondo appuntamento delle serate a tema organizzate dal DB d'Essai di Lecce in collaborazione con Quasi Cinema, giovane società pugliese di distribuzione cinematografica. Una notte interamente dedicata al cinema horror, con otto cortometraggi internazionali selezionati dal catalogo dell'Apulia Horror International Film Festival di Gallipoli - di cui lo scorso giugno si è tenuta la prima edizione, caratterizzata da un ricco programma di proiezioni, seminari, omaggi, dibattiti e ospiti prestigiosi – e un cortometraggio italiano distribuito in esclusiva da Quasi Cinema.

L'appuntamento con la “DB Horror Night” è per sabato 7 marzo alle ore 23 nel cinema di via dei Salesiani, in cui saranno presenti anche i direttori artistici dell'Apulia Horror, Andrea Cavalera e Francesco Corchia, che ci racconteranno che cos'hanno in serbo per la seconda edizione del festival, in programma dal 3 al 7 giugno prossimi.