Resta stesa sul pavimento per una caduta in casa: 77enne soccorsa dopo 12 ore

Accade a Torre Santa Susanna, dove decisivo è risultato l’intervento dei carabinieri che hanno soccorso l’anziana rimasta coinvolta in una caduta accidentale.

A Torre Santa Susanna i carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, nella nottata del 28 febbraio, sono intervenuti in soccorso di una 77enne del luogo, nubile, pensionata, affetta da gravi patologie, poiché caduta accidentalmente in casa e rimasta riversa sul pavimento per circa 12 ore.

In particolare, una vicina di casa dell’anziana, udendo i lamenti dall’appartamento della stessa, richiedeva l’intervento dei carabinieri che, giunti poco dopo, riscontravano la presenza di una porta blindata che impediva l’accesso alla casa della donna. Accertato che la donna si trovava in una situazione di estrema difficoltà, i militari, allo scopo di consentire immediatamente i soccorsi della donna, decidevano di arrampicarsi su alcuni balconi, e da questi raggiungevano quello della donna, posto al primo piano di un palazzo.