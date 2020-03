Strattona anziano che gli fa l'elemosina e lo rapina, 26enne in manette

L'80enne aveva aperto il borsello per donare alcuni spiccioli al giovane che lo fatto cadere a terra ed è scappato con i soldi.



Un anziano con problemi di deambulazione apre il borsello per dargli degli spiccioli e lui lo strattona e lo rapina. E' la disavventura accaduta ad un 80enne leccese nella tarda mattinata di ieri nei pressi della via per Novoli.

Il responsabile, il 26enne nigeriano Oha Chiedeber, è stato arrestato da una Volante della polizia e condotto in carcere. L'anziano, affetto da morbo di Parkinson, ha raccontato di essere stato avvicinato dal giovane africano in bicicletta mentre stava facendo una breve passeggiata nelle vicinanze della sua abitazione: il 26enne gli ha chiesto dei soldi ma quando ha visto che nel borsello c'erano 500 euro lo ha strattonato facendolo cadere per terra strappandogli il portafogli dalla tasca dei pantaloni. Dolorante e incapace di reagire per la violenza subita, l'anziano è rimasto a terra per qualche istante e successivamente, dal momento che il rapinatore si era allontanato, si è avviato verso casa che è distante circa cento metri dal posto dell’aggressione per allertare la moglie con la quale, dopo aver chiamato il servizio di emergenza 113, è uscito in auto per cercare il rapinatore.

La ricerca del rapinatore si è conclusa poco dopo: l'anziano ha indicato il giovane alla volante della polizia che nel frattempo era giunta sul posto e il 26enne è stato arrestato. All'arrivo della polizia l'80enne stava provando a colpire il rapinatore con il bastone di sostegno mentre il giovane aveva ancora nelle tasche il borsello con le 500 euro.