"La scoperta delle risorse, dei talenti e delle abilità personali": ciclo di incontri a Lecce

Sessione del programma di addestramento iniziatico: "Quinta essenza - L'arte di raggiungere le tue vette."



Finalità del percorso è apprendere come favorire la generazione del cosiddetto Stato di Flusso: uno straordinario stato della coscienza che favorisce prestazioni di eccellenza e non ordinarie con il minimo sforzo e la massima soddisfazione e benessere personale.



La percezione che hai di te e delle tue potenzialità è generalmente molto sottodimensionata rispetto ai reali talenti a tua disposizione. La gran parte delle tue abilità, umane e spirituali, non è intercettabile nè dall'ambiente nè dal tuo conscio ordinario. Esse dimorano, aspettando che tu le possa risvegliare, in quei magici e immensi "contenitori" di intelligenze che sono l'inconscio e il superconscio e ci sono tecniche (tra cui l'ipnosi e la trance) e conoscenze ben precise che ne favoriscono l'accesso.



Il programma di svolgimento del laboratorio iniziatico "Quinta Essenza" favorisce l'emersione del potenziale umano e divino che è in te, ma anche lo sviluppo della capacità di esser anche tu a guidare gli altri verso l'espansione delle loro qualità e potenzialità.

Al fattore evolutivo "Risorse" assoceremo l'elemento alchemico "Terra" e l'animale guida "Giaguaro".



Il metodo è teorico-pratico ed integra le più efficaci tecniche della psicologia moderna - in particolare psicologia della performance e psicologia quantistica - con quelle dell'alchimia occidentale, del Tao e dello sciamanesimo nativo americano.



DESTINATARI

Questo percorso si rivolge a tutti coloro che sono interessati a scoprire le proprie risorse, sommerse da anni di comportamenti automatici, generati da condizionamenti di ogni specie.

Il corso è adatto a qualsiasi età a partire dai 18 anni e a chiunque intenda sviluppare e condividere i propri talenti e trarne benessere psico-fisico, sociale ed economico e a coloro che, come operatori, sono chiamati a guidare gruppi di persone nell'espressione dei propri talenti. In particolare: Comunicatori, Formatori, Insegnanti, Counselor, Coach, Imprenditori, Manager, Leader, Medici, Operatori nei Servizi alla Persona, Operatori Olistici, Sportivi, Artisti che incontrano il grande pubblico.



LA GUIDA

Stefano Petrucci

Economista, Psicologo, Naturopata, Alchimista Spirituale e Mentale, Ipnotista, Pranic healer, Operatore Reiki. Operatore olistico nel campo della consapevolezza e dello sviluppo personale. Esperto in comunicazione, dinamiche interpersonali e di gruppo, cooperazione e creatività partecipata. Tra le sue tecniche e conoscenze, che forgiano i contenuti ed i suoi metodi di conduzione, troviamo pratiche sciamaniche, esoteriche, alchemiche intessute in setting capaci di integrare anche conoscenze, tecniche e linguaggi delle più avanzate scoperte scientifiche. Fondatore di Comunicazione Evolutiva ed Energetica del Corpo, percorsi rivolti al risveglio, equilibrio ed elevazione delle coscienze e dei corpi sottili: mentale, emozionale e fisico. Diffonde le sue tecniche e conoscenze in varie città d'Italia attraverso conferenze, workshop e libri. Ha pubblicato vari saggi con più case editrici.

INFORMAZIONI

• Organizzazione e Location: CENTRO EQUILIBRIO - Via Taranto, 217 a LECCE

In primavera la location potrebbe variare a favore di spazi all'aperto.

• Calendario delle 4 sessioni lavorative:

-. Sabato 14 marzo

-. Sabato 18 aprile

-. Sabato 16 maggio

-. Sabato 6 giugno

L'attestato sarà consegnato a chi parteciperà ad almeno 4 delle sessioni previste.

Le date potrebbero subire modifiche in funzione di esigenze del gruppo dei partecipanti o altre eventuali opportunità.

• Orari: dalle 10.00 alle 16.30 per ciascuna sessione di lavoro





COSTI

• Quota d'iscrizione per una singola sessione: 60,00 € (IVA inclusa);

• Quota d'iscrizione per le 4 sessioni: 210,00 € (IVA inclusa);





