Rete Gas Metano a San Cataldo: sconto per i nuovi allacci

I nuovi utenti pagheranno 200 euro invece di 1500 grazie ad una convenzione tra Comune e 2iRete Gas.



I lavori per l’estensione della rete per la distribuzione del gas metano nella marina di San Cataldo sono in fase di completamento. Gli interventi - a cura e a spese della società 2i Rete Gas spa, attuale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Lecce - hanno riguardato la realizzazione, in estensione alle reti cittadine attualmente in esercizio, di ulteriori 20.300 ml di condotte a media e bassa pressione, oltre impianti accessori. Un primo tratto di tubazione principale sulla Lecce San Cataldo e una rete a servizio delle utenze per un totale potenziale di 904 allacci - 223 potenziali residenti e 681 potenziali stagionali.

Grazie ad una convenzione tra il Comune di Lecce e la 2i Rete Gas, la realizzazione dell’allacciamento alla rete del gas metano per gli utenti che ne faranno richiesta avrà un costo pari a 200 euro + IVA - costo che comprende anche le opere di scarifica e ripristino con tappetino di usura - anziché 1.500 euro + IVA (allacciamenti sino a 10ml per utenze domestiche).

Questa promozione interesserà la marina di San Cataldo e tutte quelle aree della città - borghi inclusi – raggiunte dalla rete del gas metano ma ancora prive di allacci.

Un’opportunità offerta a tutti i residenti e ai proprietari di immobili che potranno godere di tutti i vantaggi del metano che è più sicuro, più ecologico e certamente più economico dei costosi rifornimenti stagionali.

Questi interventi si inseriscono nel percorso di rigenerazione delle marine leccesi. La realizzazione della rete gas avviene in concomitanza con il programma che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con Acquedotto Pugliese per il potenziamento ed estensione della rete di fognatura nera nelle marine, un altro servizio essenziale per rendere San Cataldo un quartiere di Lecce.