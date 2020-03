Coronavirus, Alitalia dimezza i voli dalla Puglia per Roma e Milano, stop al Bari-Istanbul

Il diffondersi del virus ha comportato un calo di prenotazioni e lo stop internazionale dei viaggi verso l'Italia.



Stop al Bari-Istanbul, la Turkish Airlines ha annunciato di aver temporaneamente cancellato tutti i voli per l’Italia – e dunque anche quello con la Puglia- a causa dell’epidemia di coronavirus a partire dal 1 marzo. In un comunicato, la compagnia di bandiera ha dichiarato che il divieto di volo avrebbe avuto effetto immediato. Anche Alitalia, a causa del calo delle prenotazioni, ha cancellato alcuni voli giornalieri dagli aeroporti di Brindisi e Bari verso Milano Linate e Roma Fiumicino. Quasi dimezzati i voli da Brindisi a Milano che passano da 14 a 8, i voli Brindisi-Roma passano da 8 a 6, i Bari Roma diventano 8 e non più 12e i Bari Milano da 6 passano a 4.