"Ti faccio saltare in aria", minacce all'assessore Miglietta: "Continuerò a fare il mio dovere"

Le minacce rivolte da un'inquilina abusiva delle case popolari.



“Ti faccio saltare in aria”:sarebbe questa la minaccia rivolta da un'inquilina abusiva delle case popolari all'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lecce Silvia Miglietta. La minaccia, rivolta in dialetto, sarebbe stata proferita anche in presenza di un'agente di Polizia Locale e di alcuni dipendenti dell'ufficio al ramo dove la donna si era recata per avere un colloquio con l'assessore per chiedere di non procede con lo sgombero. L'assessore Miglietta- riporta il quotidiano – si è poi consultata con il sindaco Carlo Salvemini e insieme a lui ha presentato denuncia alla polizia e ora la Digos sta indagando su quanto accaduto.

“Io mi sento parte di una squadra forte, che persegue gli stessi obiettivi – ha scritto oggi l'assessore Silvia Miglietta - io mi sento forte, perché il Sindaco, la giunta, il consiglio comunale e le cittadine e i cittadini onesti di questa città sono dalla nostra parte. Io continuerò a fare il mio dovere”.