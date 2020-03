Misure anticoronavirus allo stadio: termoscanner per la tifoseria ospite

I controlli nelle aree di prefiltraggio del settore ospiti e tribuna centrale

Misure speciali contro la diffusione del coronavirus in occasione della partita Lecce-Atalanta: operatori della Croce Rossa muniti di mascherine hanno eseguito dei controlli nelle aree di pre filtraggio sottoponendo al termoscanner i tifosi del settore ospiti e quelli della tribuna centrale, se eventualmente accreditati dalle zone a rischio. La decisione di disputare la partita a porte aperte è stata presa dopo lunghe indecisioni da parte della FiGc e del Conisglio dei Ministri e ha suscitato molte polemiche in città per il rischio di contagio.



"Una grande buffonata quella di misurare la temperatura ai 199 tifosi dell'Atalanta venuti dal Nord Italia nella nostra città. Come è possibile pensare che la prevenzione si possa attuare soltanto in questo modo. Avevo chiesto ben 10 giorni fa, in occasione dell'ultimo consiglio comunale come rappresentante del Msi Fiamma Tricolore di intervenire in termini di prevenzione al nostro sindaco, autorità sanitaria, si fa per dire, della nostra città. Una autorità sanitaria che non si è fatta rispettare, evidentemente e che avrebbe dovuto ascoltare le giuste preoccupazioni di chi vuole interessarsi della salute dei suoi concittadini e perché no, dei salentini tutti. Salentini che meritano lo stesso rispetto degli abitanti di altre regioni d'Italia. Ma si può credere che la prevenzione si possa fare solo con la rilevazione della temperatura? Quando sono arrivati i 199 tifosi dell'Atalanta? Dove hanno soggiornato? Con chi hanno mangiato? Con chi sono stati in contatto i tifosi dell'Atalanta? E la salute dei nostri calciatori da che parte la mettiamo? Insomma, grazie alla nostra autorità sanitaria non riusciamo a farci rispettare nemmeno in un diritto costituzionalmente garantito, quello alla salute"