Eccellenza: Sfide interne per Deghi e Ugento. Il Gallipoli ospite del Corato

Venticinquesimo turno di Eccellenza con i riflettori puntati su Ugento – Trani e Deghi – Martina. Sfide dai punti pesanti sia in chiave playoff che nella corsa playout.

Ad Ugento, la formazione di mister Oliva, forte delle quattro vittorie di fila, è pronta a sfidare gli avversari per conquistare il terzo posto in classifica. Un solo punto il gap fra i due competitor. E tutto ciò all’indomani della dimissioni a bruciapelo del presidente Massimo De Nuzzo, che annuncia il suo disimpegno dopo sei anni di fila al timone della società durante i quali ha condotto la società dalla Prima categoria sino ad approdare nel girone unico d’Eccellenza pugliese.

In casa Deghi, l’obiettivo è continuare a far punti, per abbandonare quanto prima l’inaspettato piazzamento nella zona “rossa”. Avversario di giornata l’ostico Martina Franca. Gara aperta ad ogni risultato.

Sfida verità per l’Otranto al cospetto di un San Marco arroccato in penultima posizione. Per gli idruntini a digiuno di vittorie dall’ultima gara del girone d’andata, necessario il successo pieno per rialzare umore e classifica.

In vetta il Molfetta, in serie positiva da quattordici giornata, ha come dirimpettaio, l’Audace Barletta, l’unico avversario ad averlo fatto cadere. Il Corato secondo invece, aspetta la visita di un Gallipoli, a caccia di conferme per la salvezza. Mister Salvadore, con la rosa al completo, può puntare sulla verve offensiva di Tardini.

Partite e arbitri: AT San Severo-Fortis Altamura: Consales di Foggia; Atletico Vieste-Unione Calcio Bisceglie: Spera di Barletta; Barletta 1922-Team Orta Nova: Tropiano di Bari; Corato-Gallipoli: Lacerenza di Barletta; Deghi Calcio-Martina Franca: Spina di Barletta; Molfetta-Audace Barletta: Palmieri di Brindisi; Otranto-San Marco: Sciolti di Lecce; Ugento-Vigor Trani: Caldararo di Lecce.