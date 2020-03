Sportivi, cantanti, tecnici: si cercano 200 animatori turistici

EV Group azienda operante nelle regioni: Sardegna, Calabria, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Toscana e Basilicata nel settore “Animazione turistica e spettacolo/Servizi per il turismo, ricerca per ampliamento organico n° 200 animatori turistici"



Dettaglio dei profili richiesti

Capi Animazione, Responsabili diurna, Coreografi/e, Ballerini/e, Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Tecnici suono/luci - deejay, Animatori polivalenti, Assistenti bagnanti.



Requisiti

L’offerta è rivolta a candidati che abbiano un età compresa tra i 18 e i 35 anni, con e senza esperienza, persone solari con predisposizione ai contatti umani, alla vita ed al lavoro di gruppo, flessibilità ed entusiasmo, Bella presenza (ovvero cura della propria persona), che abbiano frequentato formazione inerente le professionalità richieste dalla vita del villaggio, e che possano garantire disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi (Luglio e Agosto). Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato Full time (CCNL Turismo) comprensivo del compenso pattuito, divisa, contributo viaggio, vitto e alloggio. Durata del contratto da un minimo di 2 mesi ad un Massimo di 6.

Formazione: non prevista, inserimento diretto, a seguito dei colloqui conoscitivi, ai candidati ritenuti idonei verrà fatta un offerta lavorativa.

Per candidarsi, inviare curriculum con foto obbligatoria a:curriculum@equipevacanze.it - nel curriculum specificare disponibilità lavorativa. Maggiori info: Gianluca Latella mobile 339/6394382. www.equipevacanze.it