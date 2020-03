Attentato incendiario a Campi Salentina: a fuoco l'auto del sindaco

Le forze dell'ordine indagano sull'accaduto analizzando i video delle telecamere poste in zona.



Una bottiglia incendiaria sull'auto del sindaco. E' successo la scorsa notte a Campi Salentina, dove ignoti hanno dato alle fiamme la vettura del primo cittadino Alfredo Fina. L'auto, un suv Hyundai, era pacheggiato all'interno del cortile di casa. Lo stesso sindaco è uscito da casa poco dopo per spegnere l'incendio prima che le fiamme si propagassero altrove. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e non escludono che il gesto possa essere legato all'attività amministrativa di Fina.

Le telecamere di videosorveglianza poste nella zona dell'abitazione potrebbero fornire qualche dettaglio.

Sempre a Campi Salentina, nella notte, anche un altro attentato incendiario che ha colpito l'auto di un militare. Anche questo episodio è sotto i riflettori degli inquirenti.



Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha espresso solidarietà al primo cittadino: "Esprimo la mia solidarietà e quella della Giunta Regionale ad Alfredo Fina . Questa notte ignoti hanno fatto detonare una bottiglia incendiaria contro la sua auto. In attesa che gli investigatori facciano chiarezza sull’episodio, invito il sindaco a continuare la sua attività istituzionale con il rigore e l’impegno di sempre. Tutta la Puglia è pronta a schierarsi al suo fianco e al fianco di tutti i sindaci e gli amministratori che, ogni giorno, operano e lavorano nel segno della legalità".