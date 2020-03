Lecce-Atalanta, Croce Rossa per la misurazione della temperatura: "No allarmismi"

La Croce Rossa ha predisposto delle postazioni di controllo della temperatura alle porte d'ingresso dello stadio.



"Come da disposizioni della Direzione Sanitaria, chi vorrà potrà farsi misurare la temperatura e potrà, altresì, intrattenersi con il nostro personale per un rapido colloquio sullo stato generale": a comunicarlo è la Croce Rossa di Lecce, che oggi sarà impegnata allo stadio Via del Mare per i controlli dovuti all'emergenza coronavirus.



"Per la odierna partita, valida per la 26^ giornata di campionato di serie A, abbiamo predisposto agli ingressi dello stadio "E. Giardiniero" le postazioni di controllo della temperatura. Trattandosi di una procedura di sanità pubblica in un periodo di elevato livello di attenzione, siamo tutti pregati di mantenere la calma e di collaborare serenamente per il regolare svolgimento di queste attività preventive. Inoltre, preghiamo vivamente tutti, di non preoccuparsi o creare allarmismi alla visione dei nostri operatori, che come da protocolli sarannno dotati di dispositivi di protezione individuale dpi, ovvero, mascherine, guanti, occhiali ecc. Certi che anche in questa occasione sapremo distinguerci per civiltà e umana comprensione, invitiamo al fair play che ci appartiene come salentini anche e soprattutto sugli spalti e verso il settore ospiti, per il quale abbiamo predisposto le stesse misure preventive e per il quale siamo altrettanto operativi".