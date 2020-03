Cultura salentina in lutto: è scomparsa Elettra Ingravallo

Era stata docente di Paletnologia all''Università del Salento.



Il mondo della cultura salentina è in lutto per la morte di Elettra Ingravallo, studiosa di paleontologia e preistoria e docente dell'Università del Salento. A darne notizia la casa editrice Manni, che ha ricordato la professoressa Ingravallo con un post su Facebook: "Era una grande intellettuale che ha fatto tantissimo per la cultura del territorio, e non solo, che ha letto la storia come insegnamento di apertura e scambio tra le genti, che si è sempre impegnata nelle battaglie politiche, che ha formato generazioni di studenti con le sue lezioni rigorose e appassionanti. Ma soprattutto per noi era un’amica, e siamo fortunati ad averla incontrata".

Elettra Ingravallo aveva 72 anni ed era da tempo malata. Oltre all'attività accademica, aveva condotto molti scavi archeologici, tra i quali si ricordano il villaggio neolitico di Sant’Anna a Oria, la necropoli di Serra Cicora a Nardò e quello di Torre Sabea a Gallipoli.