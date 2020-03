Lecce-Atalanta, Salvemini attacca: “Decisione di parte”. Controlli sanitari allo stadio

Il primo cittadino leccese preannuncia la presenza postazioni per uno screening sanitario di base destinato agli spettatori della partita per individuare i sintomi del coronavirus.

“La decisione condivisa da Ministero dello Sport, Figc e Coni di rinviare solo cinque delle partite del campionato di serie A previste per domenica 1° marzo è incomprensibile in quanto tardiva, frettolosa, parziale. Si tratta di una iniziativa che nulla sembra avere a che fare le esigenze di prudenza e prevenzione relative alla diffusione del Coronavirus, ma solo con la tutela degli interessi legati al mondo del calcio che sarebbero stati colpiti dal gioco delle partite a porte chiuse”.

Non usa mezzi termini, Carlo Salvemini, dopo la decisione di far disputare senza limitazioni per i tifosi, la partita tra Lecce e Atalanta al “Via del Mare”.

“Più logico, coerente e trasparente -spiega- nei confronti della popolazione sarebbe stato procedere per tempo al rinvio dell’intera giornata calcistica, così come sta avvenendo in altri campionati sportivi. È stato deciso invece che si giocheranno regolarmente a porte aperte Lecce - Atalanta, Lazio - Bologna, Napoli - Torino senza alcun divieto di trasferta per i tifosi ospiti - provenienti da aree colpite da covid 19- di cui pure si è parlato nei giorni scorsi come provvedimento prudenziale.

La Regione Puglia, la Prefettura, la Asl territoriale, il Comune di Lecce e le altre autorità locali, preso atto del provvedimento, si attiveranno in occasione della partita di domani per il rispetto dell’ordinanza regionale e delle direttive ministeriali relative all’emergenza Covid19, che prevedono, in caso di riscontro di sintomi, l’attivazione di protocolli sanitari. A tal fine saranno installate agli ingressi dello stadio dalla Asl territoriale postazioni per uno screening sanitario di base destinato agli spettatori della partita e sarà garantito il trasferimento in sicurezza sui bus SGM dei tifosi che arriveranno alla stazione.