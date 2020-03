La Curva Nord di Bergamo non partirà per Lecce: “Tifosi presi in giro”

L’ennesimo cambio di rotta sulla partita dell’Atalanta al Via del Mare non è piaciuto al tifo organizzato bergamasco.

Il tira e molla sulla possibilità di assistere alla partita tra Atalanta e Lecce ha fatto andare su tutte le furie il tifo organizzato bergamasco che, dopo l’ultima giravolta, ha deciso di non partire per il Salento: “Mercoledì la trasferta di Lecce è stata aperta, venerdì sera è stato chiuso il settore ospiti, il sabato mattina è stato riaperto. In modo irrispettoso sono stati presi in giro tutti quei tifosi che hanno preso ferie e prenotato mezzi per muoversi. Non siamo i burattini di nessuno quindi

A Lecce non ci saremo.