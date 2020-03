Claudio Quarta difende la cultura cinese: “Vino e commercio danneggiati da Zaia”

L’imprenditore salentino ha sottolineato l’incompetenza del governatore veneto e la scarsa conoscenza del mondo orientale.

“Siamo indignati per le offese del Presidente della Regione Veneto nei confronti del popolo e della cultura cinese. Prendiamo le distanze dalle sue parole come imprenditori e come conoscitori del popolo cinese”. Sono le parole con cui Claudio Quarta, produttore di vino in Puglia e Irpinia, commenta le parole che ieri il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha rivolto alla Cina, in particolare con l’abitudine, secondo lui che avrebbero i cinesi di “mangiare topi vivi”.

“E le scuse successive del presidente - prosegue Quarta - sono insufficienti ad attenuare la mancanza di rispetto dimostrata nei confronti di un paese che come l’Italia sta provando a fronteggiare un’emergenza difficoltosa, ma anche il danno causato, dal momento che egli è governatore della regione che ospita l’appuntamento in Italia più importante dedicato al vino. Uso il plurale perché sento di poter parlare a nome di tutti i produttori di vino e di tutti gli imprenditori che hanno ottime collaborazioni con la Cina ed un grande senso di rispetto”.