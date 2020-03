Due salentine e una donna di origine rumena nei guai per tentato furto aggravato in concorso.

Hanno tentato il furto di derrate alimentari dal supermercato “Penny Market” di Racale, in via Ugento, le tre donne, due salentine e una di origine rumena, denunciate dai carabinieri per “tentato furto aggravato in concorso”, dopo aver cercato di oltrepassare la barriera della cassa senza pagare il corrispettivo equivalente a circa 75 euro.



Foto repertorio