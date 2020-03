Eroina e cocaina in casa. Nel tubo in bagno spuntano proiettili e polvere da sparo

Due persone sono state arrestate dopo i controlli, mentre ad Alliste è stata rinvenuta una borsa termica con all’interno della droga.

Due persone sono state arrestate dopo i controlli eseguiti dai carabinieri di Casarano: a Racale, è finito in manette 52enne del posto, Alessio Protapapa. In seguito a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di nove involucri contenenti complessivamente 40,02 grammi di eroina e un bilancino di precisione.

A Melissano, con l’ausilio di unità cinofili provenienti da Modugno, è stato arrestato Luigi Sava, 57enne del posto, trovato con 1,8 grammi di cocaina e 21,5 di eroina. All’interno di un tubo in plastica, rinvenuto all’interno di un bagno, è stato trovato un contenitore con 250 grammi di polvere da sparo, un proiettile calibro 38 special e un proiettile calibro nove.