Nei guai un 20enne e un 22enne di Lecce, trovati dai carabinieri in possesso di marijuana e arrestati in flagranza di reato: si tratta di due giovani, trovati a seguito di perquisizione personale e domiciliare, in possesso di grammi 22 marijuana suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento.