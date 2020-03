Guida senza aver mai preso la patente: fermato, fornisce false generalità

Nei guai un 32enne di Matino fermato per un controllo dai poliziotti di Gallipoli: un atteggiamento, il suo, che gli ha causato una denuncia e una multa superiore ai 5mila euro.

In giro con la macchina senza aver mai conseguito la patente, viene fermato per un controllo dagli agenti di polizia fornendo loro false generalità: costerà caro a un 32enne di Matino il suo comportamento, visto che è stato denunciato per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, e sanzionato con una multa salatissima da 5.110 euro.

L’episodio è avvenuto in nottata, quando gli agenti del commissariato di Gallipoli, impegnati nell’attività di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura di grossa cilindrata che, alla vista della volante, ha tentato di eludere le verifiche. Alla guida del mezzo proprio il 32enne, che ha fornito false generalità, dichiarando di non essere in possesso in quel momento di nessun documento d’identità.