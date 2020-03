Notte di fuoco a Lecce: in fiamme sette auto, in un rogo immortalato piromane

Sono ben sette le autovetture andate distrutte o danneggiate per dei roghi notturni.

Notte di fuoco a Lecce con ben sette auto interessate da roghi: ci sarebbe l’origine dolosa nell’incendio di un’Audi TT e una Ford Kuga, date alle fiamme in via Dell’Abate nel rione Castromediano. Le vetture, intestate a una donna del posto, parcheggiate di fianco, sono state bruciate da ignoti, con danni importanti anche alla facciata dell’abitazione.

Sul posto, necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno rimesso in sicurezza la zona. Indagini affidate alle forze dell’ordine per far luce su quanto accaduto, che avrebbero trovato nelle telecamere di videosorveglianza le immagini del piromane, mentre cosparge di liquido infiammabile l’auto.

Un altro episodio è avvenuto in via Vanini, con il rogo ad una Fiat Grande Punto, di proprietà di un anziano del posto, mentre l’auto transitava. Le fiamme si sono propagate ad altre due vetture nelle vicinanze. Anche qui necessario l’intervento dei pompieri. Sul posto, anche gli agenti della Questura.